Проект бюджета представлен И.Алиеву: 47,6% бюджетных доходов приходится на ненефтяной сектор

К тому же, на рассмотрение главе азербайджанского государства передан проект концепции социально-экономического развития и прогнозные показатели на последующие три года.

Кабинет Министров Азербайджана представил проекты госбюджета и сводного бюджета на рассмотрение президенту Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Доходы госбюджета спрогнозированы на уровне 26 млрд. 407 млн. манат, а расходы – 28 млрд. 974 млн. манат.

Прогнозируется, что 52,4% бюджетных доходов придутся на нефтяной сектор, 47,6% - на ненефтяной. Около 85,7% от нефтяных доходов будут переведены в Государственный нефтяной фонд. Еще 14,3% поступлений из нефтяного сектора в госбюджет будут обеспечены за счет налоговых органов.

На текущие расходы придется 68,7% бюджетных расходов, на капитальные - 24,7%, 6,6% составят расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и другие обязательства.

В проекте госбюджета цена на нефть заложена из расчета 45 долларов за баррель.