Депутат Захид Орудж: «Павшие за Карабах реализовали наше право называться азербайджанцами»

«Героически павшие за Карабах реализовали наше право жить и творить на этих землях, называться азербайджанцами, быть известными под этим именем и фамилией. Вот почему мы не можем забыть сыновей-героев. Когда шехиды будут забыты, потери повторятся. Пока нас помнят и почитают, мы существуем, живем и всегда будем побеждать». Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Захид Орудж, комментируя запуск портала memorial.az .

По его словам, книга памяти memorial.az - важное событие, позволяющее датировать священные подвиги шехидов и передать их будущим поколениям.

Захид Орудж отметил, что за последние 30 лет Аллея шехидов стала не только символом свободы нашего народа, постоянным местом паломничества, но и местом моральной мобилизации и национального единства против врага. Поэтому Аллея шехидов – тaкже является памятником Победы.

По словам депутата, очень важно написать единый учебник истории связанный с победой в Карабахе, использовать устную, печатную, цифровую и другие формы пропаганды. В противном случае неверное и всестороннее изложение сущности Победы приведет к неверному направлению памяти.