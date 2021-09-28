США и Совбез ООН обеспокоены убийствами сирийских тюрков в Идлибе

США призывают другие страны Совета Безопасности ООН принять меры для урегулирования ситуации в провинции Идлиб. Об этом заявил заместитель постпреда США Ричард Миллс, выступая на заседании Совбеза.

"Мы глубоко обеспокоены возможным возобновлением насилия в Идлибе", - сказал он. За последние несколько недель в провинции наблюдается рост числа убитых и раненых гражданских лиц.

Отметим, что Идлиб, в котором проживают сирийские тюрки подвергается массированному обстрелу со стороны России и армии диктатуры Асада.

"Мы призываем все страны, особенно страны Совета Безопасности ООН, принять все возможные меры, чтобы прекратить это насилие путем дипломатических переговоров", - отметил Миллс.