Мурсал Мурсалов: «700 ветеранов к нам обратились с черепно-мозговыми травмами, а 400 - с повреждениями спинного мозга»

Санаторно-курортный реабилитационный центр Минздрава в настоящее время оказывает услуги только ветеранам войны. С ноября прошлого года в центр обратились свыше 1300 ветеранов. Об этом в ходе прямой трансляции на странице Минздрава в соцсети İnstagram заявил директор центра Мурсал Мурсалов.

По его словам, в центре в основном получают направление ветераны войны с черепно-мозговыми травмами, а также травмами спинного мозга и последствиями повреждений опорно-двигательной системы. Среди обратившихся ветеранов у более чем 700 ветеранов наблюдалась черепно-мозговая травма, а у 400 человек - повреждения спинного мозга.

«В нашем центре оказывались санаторно-курортные и лечебно-реабилитационные услуги вдовам и детям шехидов. Уже имеется поручение и.о. министра здравоохранения Теймура Мусаева об организации реабилитации, лечения и отдыха для семей шехидов. Мы подготовили проект предложений и направили его в Минздрав. Считаю, что в скором времени наши предложения будут приняты», - сказал он.