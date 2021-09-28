После контакта с азербайджанкой в Турции на карантин взяты десятки людей

Азербайджанка в Турции заразилась коронавирусом, из-за чего десятки людей в поселке района Орду были взяты на карантин.

По информации турецких СМИ, у женщины был обнаружен дельта-штамм коронавируса.

Согласно информации, после положительного результата теста, здание в котором проживала женщина, а также сотрудники маркета, который она посещала, взяты на карантин.

В настоящее время количество людей, взятых под карантин после контакта с азербайджанкой достигает 56. Однако местные власти считают, что эта цифра вырастет в разы.