Четыре потерпевших в скандальном деле Ата Абдуллаева

По делу арестованного блогера Ата Абдуллаева потерпевшими признаны четыре человека. Как стало известно haqqin.az речь идет об Эльмаре Алиеве, Джамиле Бабаеве, Эльчине Алиеве и Шахларе Гасанове.

Все они заявили о том, что Ата Абдуллаев их шантажировал, вымогая деньги.

Стоит отметить, что Шахлар Гасанов занимает должность представителя главы ИВ Апшеронского района по поселку Масазыр, а Эльчин Алиев – финансовый директор одного из комитетов при Министерстве молодежи и спорта.

Напомним, что ранее haqqin.az писал о том, что подготовительное заседание по делу Ата Абдуллаева будет проведено в Бакинском суде по тяжким преступлениям и назначено на 8 октября. На процессе будет председательствовать судья Фикрет Гарибов.