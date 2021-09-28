Месси забил свой первый гол за «ПСЖ» Лига чемпионов
Лионель Месси открыл счет своим голам за французский «ПСЖ».
В матче 2-го тура Лиги чемпионов парижане принимали «Манчестер Сити». Французы выиграли со счетом 2:0. Месси забил эффектный гол, отличившись на 74-й минуте и поставив точку в игре.
Эти команды выступают в группе «А» вместе с немецким «Лейпцигом» и бельгийским «Брюгге». В очном матче «Брюгге» в гостях обыграл немцев со счетом 2:1. После 2 туров «ПСЖ» и «Брюгге» имеют по 4 очка. У «Манчестер Сити» 3 очка, у «Лейпцига» очков нет.