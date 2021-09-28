МИД России о красивой переводчице Путина

Haqqin.az со ссылкой на мировые СМИ сообщил о грандиозном скандале, вызванным откровениями бывшего пресс-секретаря президента США Стефани Гришэм. Высокопоставленная представительница администрации Трампа в своих мемуарах написала, что президент России Владимир Путин нарочно взял красивую переводчицу на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы отвлечь внимание американского президента. Переговоры, о которых идет речь, состоялись в 2019 году в Японии.

Первым скандальное заявление бывшего пресс-секретаря президента США прокомментировал ее российский коллега. "Отбором переводчиков на переговоры с президентом России занимается МИД РФ, сам глава государства не участвует в этом процессе", - так кратко отреагировал на скандал вокруг переводчицы Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.