МИД России о красивой переводчице Путина
Haqqin.az со ссылкой на мировые СМИ сообщил о грандиозном скандале, вызванным откровениями бывшего пресс-секретаря президента США Стефани Гришэм. Высокопоставленная представительница администрации Трампа в своих мемуарах написала, что президент России Владимир Путин нарочно взял красивую переводчицу на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы отвлечь внимание американского президента. Переговоры, о которых идет речь, состоялись в 2019 году в Японии.
Первым скандальное заявление бывшего пресс-секретаря президента США прокомментировал ее российский коллега. "Отбором переводчиков на переговоры с президентом России занимается МИД РФ, сам глава государства не участвует в этом процессе", - так кратко отреагировал на скандал вокруг переводчицы Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В свою очередь, и в МИД России прокомментировали откровения бывшей американской чиновницы.
Внимание американской делегации к внешности переводчицы российского президента на переговорах с Трампом демонстрирует, о чем думают ее участники, заявил Газете.ру источник в МИД РФ.
«Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», — сказал собеседник издания.