Новая хлебопекарня в Кельбаджаре: она обеспечит хлебом азербайджанских военных фото
В Кельбаджаре состоялось открытие хлебопекарного цеха, сообщает Минобороны Азербайджана. В церемонии приняли участие заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-майор Энвер Эфендиев.
Согласно информации, цех, построенный с целью обеспечения военнослужащих, несущих службу в Кельбаджарском районе, свежим хлебом, оснащен современным оборудованием и инвентарем. К нему подведены необходимые коммуникации, установлен генератор для бесперебойного электроснабжения.