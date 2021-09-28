ПАСЕ в шоке: ЦРУ планировало убийство Джулиана Ассанжа

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по защите информаторов, нидерландский депутат Питер Омцигт прокомментировал публикации о возможных намерениях ЦРУ убить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Ранее СМИ писали о том, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность физического устранения Ассанжа в 2017 году. Журналиста предположительно планировали выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки тайного бегства.

"Если эти сообщения верны, я в ужасе… Похищение или убийство гражданского лица, опубликовавшего утечки документов, было бы грубым нарушением основных принципов прав человека", — говорится в заявлении Омцигта.

Докладчик также указал на резолюцию ассамблеи от 2020 года, в которой содержится призыв запретить экстрадицию Ассанжа в США, и призвал незамедлительно освободить журналиста.

В 2010 году Джулиана Ассанжа обвинили в секс-домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года Ассанж по запросу США был задержан. Слушания об экстрадиции начались в мае 2019 года. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.