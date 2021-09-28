В Грузии раскрыли программу визита Гарибашвили в Баку

Как сообщалось ранее, в среду премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приедет с однодневным визитом в Баку. В правительственной администрации Грузии сообщили, что в рамках визита И.Гарибашвили примет участие в заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией. После встречи под председательством премьер-министров обеих стран будут подписаны меморандумы о сотрудничестве.

Ираклий Гарибашвили также встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В состав делегации, возглавляемой премьер-министром, входят министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.