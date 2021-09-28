Американские генералы против Байдена

На сенатских слушаниях в Вашингтоне два генерала заявили, что рекомендовали оставить в Афганистане 2,5 тыс. солдат. Показания генералов Марка Милли и Фрэнка Маккензи противоречат словам Джо Байдена, заявившего, что он не помнит подобных советов, передает Русская служба BBC.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, стремительное падение афганского правительства застало Вашингтон врасплох.

Оба генерала подтвердили, что в Афганистане по-прежнему действует "Аль-Каида", которая теперь может укрепить свои позиции. Это также противоречит заявлениям президента о том, что эта экстремистская группировка была разгромлена.

Показания генералов в Сенате, как сообщает из Вашингтона корреспондент BBC, предоставляют новые аргументы республиканцам, обвиняющим Джо Байдена в том, что он лгал американцам о ситуации с выводом войск из Афганистана.