В Японии новый премьер-министр

Кисида набрал 257 из 427 голосов во втором туре, что позволило ему одержать победу. Его оппонент - экс-глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно - набрал 170 голосов. Таким образом, Кисида получает пост нового председателя ЛДП и вскоре станет новым, 100-м по счету премьер-министром Японии.

Экс-глава МИД Японии Фумио Кисида по итогам голосования во втором туре избран новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) и станет следующим премьер-министром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Выборы председателя ЛДП проходят в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги. Он занял этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Сам Суга от участия в предвыборной гонке отказался. Он объяснил это решение желанием посвятить остаток своего премьерского срока борьбе с коронавирусом.

Новый председатель ЛДП также заявил, что готов приступить к своим обязанностям немедленно. Среди приоритетных задач он назвал экономические меры по борьбе с последствиями коронавируса, решение социальных проблем.

Фумио Кисида родился в 1957 году в семье потомственных политиков. Его дед и отец были депутатами японского парламента от Либерально-демократической партии. Кисида окончил юридический факультет престижного университета Васэда. В 1993 году впервые избрался в ключевую нижнюю палату парламента от ЛДП. В 2007-2008 годах был министром по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют южные Курильские острова). С декабря 2012 года по август 2017 в кабинете Синдзо Абэ был главой МИД. Затем он возглавил политический совет ЛДП. С тех пор Кисида активно продвигал себя в качестве кандидата на пост председателя партии. Однако в прошлом году после ухода Абэ в отставку ЛДП возглавил Ёсихидэ Суга. У Кисиды в партии есть собственная фракция в составе 46 парламентских депутатов.