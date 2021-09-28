В Азербайджане полностью восстановлено традиционное образование

Сегодня, 29 сентября, в старших классах общеобразовательных школ (V-XI классы), а также в вузах и профтехучилищах республики полностью возобновилось очное обучение. К занятиям приступили 968 230 учеников пятых-одиннадцатых классов. Первый урок в школах проведен на тему « Карабах – это Азербайджан!»

В общей сложности с сегодняшнего дня к занятиям в Азербайджане приступили 1 214 663 ученика и студента. В профтехучилища (средние специальные учебные заведения) пошли 57 693 учащихся. В высших учебных заведениях к занятиям приступили 171 820 студентов на степень бакалавра и 16 920 студентов на степень магистра (всего 188 740 человек).

В целом в этом году в образовательных учреждениях Азербайджана обучаются 1 589 829 человек.