Армянские СМИ: «Пашинян сильно напуган. Его охраняют больше людей, чем Ким Чен Ына»

11:48

Премьер-министр Армении Никол Пашинян чем-то сильно напуган и в несколько раз усилил свою личную безопасность. Сейчас Пашиняна охраняют больше людей, чем лидера Северной Кореи. Об этом пишет армянская газета «Грапарак». Издание отмечает, что «вышедший из народа Никол Пашинян», который в свое время ездил на работу на велосипеде, сегодня так боится собственного народа, что с каждым днем все больше изолируется от него и увеличивает свою охрану.

«Сегодня его защитой занимается целая структура – Служба государственной охраны, действующая в составе СНБ. В прошлом мы критиковали Сержа Саргсяна за большую охрану, однако Пашинян в несколько раз превзошел его буквально во всем, посему может соревноваться с лидером Северной Кореи. В дни его визитов парламент Армении превращается в осажденную крепость, он посещает "Ераблур" ни свет ни заря, окруженный десятками охранников, которые несут специальные чемоданчики, чтобы при опасности «закрыть воздух», - пишет издание. Газета отмечает, что обеспечивающих безопасность Пашиняна сотрудников предоставляет Служба государственной охраны, которая входит в составе СНБ.