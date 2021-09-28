Армянские СМИ: «Пашинян сильно напуган. Его охраняют больше людей, чем Ким Чен Ына»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян чем-то сильно напуган и в несколько раз усилил свою личную безопасность. Сейчас Пашиняна охраняют больше людей, чем лидера Северной Кореи. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».
Издание отмечает, что «вышедший из народа Никол Пашинян», который в свое время ездил на работу на велосипеде, сегодня так боится собственного народа, что с каждым днем все больше изолируется от него и увеличивает свою охрану.
«Сегодня его защитой занимается целая структура – Служба государственной охраны, действующая в составе СНБ. В прошлом мы критиковали Сержа Саргсяна за большую охрану, однако Пашинян в несколько раз превзошел его буквально во всем, посему может соревноваться с лидером Северной Кореи.
В дни его визитов парламент Армении превращается в осажденную крепость, он посещает "Ераблур" ни свет ни заря, окруженный десятками охранников, которые несут специальные чемоданчики, чтобы при опасности «закрыть воздух», - пишет издание.
Газета отмечает, что обеспечивающих безопасность Пашиняна сотрудников предоставляет Служба государственной охраны, которая входит в составе СНБ.
«Но Никол Пашинян решил внести поправки в закон и подчинить себе Службу государственной охраны. Тем самым он хочет еще больше усилить свою безопасность и влияние на структуру, которая обеспечивает его безопасность и будет подчиняться ему напрямую, а не опосредованно – через директора СНБ. То есть он не очень доверяет СНБ и ее директору», - считает издание.
Информацию о том, что премьер-министр Армении многократно усилил личную охрану, подтверждает и армянская газета «Иравунк». Издание тоже отмечает, что Пашинян сильно напуган, но причины паники армянского премьера пока не известны.