Обвиняемого в убийстве в России Исаева задержали в Баку

Накануне в Баку задержали обвиняемого в убийстве Рашада Исаева. Как сообщили в прокуратуре Наримановского района, 3 апреля 2016 года по факту нанесения Исаевым ножевых ранений Бессонову Александру Витальевичу в городе Лебедянь РФ, от чего он скончался, было возбуждено уголовное дело.

В августе 2018 года Исаев был заочно привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу. Через год, в августе 2019 года, дело было направлено в Генпрокуратуру Азербайджана для продолжения расследования и переквалифицировано на статью 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. В августе же 2021 года прокуратура Наримановского района объявила Исаева в розыск.

Следствие продолжается.