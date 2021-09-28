Kontakt расширил географию доставки
Kontakt, одна из лидирующих ритейл-сетей страны, и на этот раз радует своей новинкой. Так, сеть расширила географию доставки онлайн-заказов и сейчас предлагает услуги по всей стране (кроме Нахчыванской АР).
Для этого нужно перейти на сайт kontakt.az и сделать онлайн-заказ продукции. Товар будет доставлен до вашего порога в кратчайшие сроки. Отметим, что заказы на сумму свыше 50 AZN доставляются бесплатно. А для заказов суммой менее 50 AZN оплата составляет всего 3 AZN. Оплату можно сделать онлайн, а также наличными и банковскими картами прямо у дверей. Обладатели такситных карт могут разделить скидочную цену на части.
На данный момент Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане таких мировых брендов, как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.
В настоящее время в стране в целом действует 32 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az. Для дополнительной информации звоните по номеру *6060.
Kontakt радует, доставляя любимые товары по всей стране на самых выгодных условиях!