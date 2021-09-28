Kontakt расширил географию доставки

Kontakt, одна из лидирующих ритейл-сетей страны, и на этот раз радует своей новинкой. Так, сеть расширила географию доставки онлайн-заказов и сейчас предлагает услуги по всей стране (кроме Нахчыванской АР).

Для этого нужно перейти на сайт kontakt.az и сделать онлайн-заказ продукции. Товар будет доставлен до вашего порога в кратчайшие сроки. Отметим, что заказы на сумму свыше 50 AZN доставляются бесплатно. А для заказов суммой менее 50 AZN оплата составляет всего 3 AZN. Оплату можно сделать онлайн, а также наличными и банковскими картами прямо у дверей. Обладатели такситных карт могут разделить скидочную цену на части.