Первый учебный день в бакинских вузах обернулся хаосом фото, видео
С сегодняшнего дня в Азербайджане начались занятия в высших учебных заведениях. Однако вузы к этому оказались не готовы – с утренних часов перед вузами столпились тысячи студентов. Наиболее неприглядная ситуация наблюдалась перед зданием Бакинского государственного университета.
Причиной массового столпотворения стало требование Оперативного штаба при Кабмине всем студентам старше 18 лет предъявлять на входе в здание ковид-паспорта. Сотрудники вузов просто не успевали проверять у всех документы о вакцинации, что и привело к хаосу.
Как заявила haqqin.az начальник отдела по связам с общественностью БГУ Гюнель Оруджалиева, в этом вузе обучается 23 тысячи студентов. Еще одной из причин столпотворения стало то, что студенты-первокурсники пришли в свой первый учебный день вместе с родителями.
«Проверяется ковид-паспорт каждого студента, к этой работе привлечена служба охраны университета. Сотрудники вуза и службы охраны работают оперативно, но у них нет возможности контролировать ситуацию за воротами университета. Мы несколько раз призывали собравшихся соблюдать социальную дистанцию. Однако перед университетом до сих пор стоят родственники и друзья студентов», - сказала Оруджалиева.
В то же время глава пресс-службы Минобразования Джасарат Валехов заявил haqqin.az, что имеются конкретные требования Оперативного штаба при Кабмине, которые необходимо соблюдать.
«Проверяется ковид-паспорт прибывающих студентов, а также у них измеряется температура. Уже даны поручения, чтобы не возникало столпотворения. Необходимо соблюдать социальную дистанцию», - сообщил он.