Причиной массового столпотворения стало требование Оперативного штаба при Кабмине всем студентам старше 18 лет предъявлять на входе в здание ковид-паспорта. Сотрудники вузов просто не успевали проверять у всех документы о вакцинации, что и привело к хаосу.

С сегодняшнего дня в Азербайджане начались занятия в высших учебных заведениях. Однако вузы к этому оказались не готовы – с утренних часов перед вузами столпились тысячи студентов. Наиболее неприглядная ситуация наблюдалась перед зданием Бакинского государственного университета.

Как заявила haqqin.az начальник отдела по связам с общественностью БГУ Гюнель Оруджалиева, в этом вузе обучается 23 тысячи студентов. Еще одной из причин столпотворения стало то, что студенты-первокурсники пришли в свой первый учебный день вместе с родителями.

«Проверяется ковид-паспорт каждого студента, к этой работе привлечена служба охраны университета. Сотрудники вуза и службы охраны работают оперативно, но у них нет возможности контролировать ситуацию за воротами университета. Мы несколько раз призывали собравшихся соблюдать социальную дистанцию. Однако перед университетом до сих пор стоят родственники и друзья студентов», - сказала Оруджалиева.

В то же время глава пресс-службы Минобразования Джасарат Валехов заявил haqqin.az, что имеются конкретные требования Оперативного штаба при Кабмине, которые необходимо соблюдать.

«Проверяется ковид-паспорт прибывающих студентов, а также у них измеряется температура. Уже даны поручения, чтобы не возникало столпотворения. Необходимо соблюдать социальную дистанцию», - сообщил он.