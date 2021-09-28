Сотрудники муниципалитета в Азербайджане присвоили сотни тысяч бюджетных денег

В прокуратуре Евлахского района расследовали факт присвоения денежных средств должностными лицами муниципалитета Аран этого района.

Как сообщили в районной прокуратуре, установлено, что из денежных средств, полученных должностными лицами муниципалитета в 2013-2018 гг. наличными в почтовых и банковских филиалах, 63 тыс. манатов были списаны без подтверждающих документов и без оформления хозяйственных расходов, 109 тыс. манатов за земельные участки, проданные муниципалитетом различным юридическим лицам, не были перечислены на счет муниципалитета. Также установлено, что в результате присвоения с использованием различных коррупционных схем денежных средств бюджету муниципалитета был нанесен ущерб на 259 тысяч манатов.

В прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) Уголовного кодекса.