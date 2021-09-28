Объявившую себя новым пророком директора школы приговорили к смерти

Пакистанский суд приговорил к смертной казни провозгласившую себя новым пророком женщину по имени Сальма Танвир, пишет The Independent.

Жительница Лахора, которая называет себя пророком, пришедшим после Мухаммеда (последний пророк, согласно исламскому вероучению), раньше работала директором в одной из местных школ. Отмечается, что женщина написала свою версию религиозного учения, в которой отрицала устоявшееся мнение о том, что Мухаммед был последним избранником Аллаха.

В 2013 году в отношении Танвир было возбуждено уголовное дело о богохульстве, основанием для расследования послужила жалоба местного священнослужителя. В сентябре 2021 года пакистанский суд приговорил женщину к смертной казни и постановил взыскать с нее штраф в размере 50 тысяч рупий. В приговоре отмечается, что своими действиями экс-директор школы «унизила святого пророка Мухаммеда».