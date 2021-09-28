Еще три села в Джалилабаде газифицируют

17-я по счету акция «Открытый микрофон» производственного объединения «Азеригаз» ввиду многочисленных обращений жителей села Джафарли Джалилабадского района, адресованных посредством социальных сетей гендиректору ПО Руслану Алиеву, была проведена именно в этом селе.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, гендиректор объединения Руслан Алиев, заместитель гендиректора по капитальному ремонту Рамиль Искендеров и председатель Общественного совета при ПО «Азеригаз» Хаял Баширов прибыли в село и выслушали проблемы местных жителей. Граждане рассказали руководству «Азеригаз» о трудностях, с которыми они могут столкнуться в зимний период в связи с газоснабжением. Каждое обращение было прокомментировано руководством. С учетом сложившейся ситуации за короткий период времени будет газифицировано село Джафарли Джалилабадского района.

Жители соседних с ним сел Чюнеханлы и Гасанли также не остались без внимания. Услышав о том, что проводится «Открытый микрофон», жители этих сел прибыли к месту проведения акции. Они попросили руководство «Азеригаз» обеспечить газом и их села. Гендиректор «Азеригаз», выслушав предложения местных жителей, распорядился газифицировать все три села.

Работы по газификации этих сел начнутся до 10 октября.