Соответствующие структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", провели за минувшие сутки 25 аварийно-спасательных операций, связанных с тушением пожаров, и шесть операций по спасению людей, оказавшихся в беспомощном состоянии. Об этом сообщили в МЧС.

Согласно информации, были спасены два человека, оказавшиеся в беспомощном состоянии в автомобиле, застрявшем в подтопленном тоннеле на территории Сабунчинского района Баку. В настоящее время продолжаются работы по откачке дождевой воды, затопившей проезжую часть.