Дело Бабаева и Мирзаева: 34 года тюрьмы за 64 кг наркотиков

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу Надыра Бабаева и Мушвига Мирзаева, которые обвиняются в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, суд приговорил Мирзаева к 17,5 годам, а Бабаева к 16,5 годам тюрьмы.

Стоит отметить, что во время обыска на даче Бабаева в поселке Новханы было обнаружено около 64 килограммов наркотиков и психотропных препаратов. В частности, были найдены 39 кг героина, почти 20 кг метамфетамина, 1,2 кг опиума, 3,5 кг марихуаны и таблетки метадона.

В ходе следствия выяснилось, что Мирзаев участвовал в контрабанде крупной партии наркотиков из Ирана. Он к тому же должен был организовать сеть по распространению наркотиков в Баку и регионах страны.