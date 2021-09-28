ЛУКОЙЛ выкупает у BP долю в проекте на Каспии

Согласно сообщению британской компании, закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2021 года после получения одобрения правительства Азербайджана. После закрытия сделки BP останется оператором проекта с долей 25%. Третьим участником проекта является Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) с долей 50%.

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ подписала соглашение о приобретении у BP 25%-ной доли участия в геологоразведочном проекте Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

"Вхождение в совместный с BP и SOCAR проект отвечает национальным интересам России и Азербайджана по развитию международного сотрудничества в сфере энергетики. Уверен, что накопленный научно-технический потенциал партнеров-участников даст дополнительный импульс освоению потенциально перспективного участка на мелководье Апшеронского архипелага", - приводятся в релизе российской компании слова президента ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова.

А региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс заявил, что в компании "рады приветствовать ЛУКОЙЛ в качестве нового партнёра по проекту SWAP в продолжение наших плодотворных отношений по проекту "Шахдениз".

Проект Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) реализуется на мелководье к югу от Апшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспия. СРП по проекту было подписано между BP и SOCAR в декабре 2014 года. В 2016 году была проведена программа 3D-сейсморазведки, по результатам которой были выделены три перспективных участка - Северный Хали, Биби-Эйбат Восток и Гарабатдаг. Глубина моря в районе участков не превышает 40 метров.