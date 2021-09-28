Завтра все опять зальют дожди

В последний день сентября в Баку и на Апшеронском полуострове будет дождливо, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 14-16, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидаются переменные дожди, в северных и восточных районах - ливни, на горных территориях прогнозируется град. Утром местами туман, восточный ветер местами усилится. Ночью 11-16, днем -7-22 градуса тепла, в горах ночью 4-8, днем 8-13 градусов тепла.

30 сентября на Апшероне ожидается пасмурная и влажная погода, что может вызвать у метеочувствительных людей дискомфорт.