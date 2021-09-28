Ираклий Гарибашвили у Ильхама Алиева фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился с находящимся с визитом в Баку премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщает официальный сайт главы государства.