Президент США Джо Байден пообещал и дальше оказывать поддержку отрядам YPG [сирийское крыло террористов ПКК], контролирующим треть территории Сирии. Об этом газете The Times рассказал один из главарей террористов Ферхат Абди Шахин под кодовым именем «Мазлум Абди».

По его словам, глава Белого дома заверил, что в Сирии не повторятся процессы, имевшие место в Афганистане. Для этого в регион был направлен глава Центрального командования США (CENTCOM), генерал Фрэнк Маккензи.

Кроме того, с представителями сирийского крыла ПКК контактировал также и заместитель госсекретаря США Джоуи Худ.