Кремль: на встрече Эрдогана и Путина будут только переводчики

Президент РФ Владимир Путин, который в среду проведет встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, де-факто выходит из режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

"Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. что касается выхода из режима - де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, означает ли встреча с Эрдоганом, что Путин вышел из самоизоляции.

Также Песков сообщил, что президенты России и Турции во время переговоров в Сочи сначала поговорят один на один, затем последует рабочий завтрак. "Общение запланировано в формате один на один, с участием переводчиков. Два президента сначала проведут переговоры, а затем продолжат общение уже за рабочим завтраком", - сказал он журналистам.