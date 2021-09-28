В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу Ахада Исмаилова и его сына Рамиля Исмаилова, обвиняемых в умышленном убийстве.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на сегодня на процессе выступил гособвинитель, который потребовал для Рамиля Исмаилова 20, а для Ахада Исмаилова – 19 лет тюрьмы.

Очередное заседание суда назначено на 8 октября.

Отметим, что инцидент произошел 5 сентября 2017 года в Сумгаите. Ножевые ранения получили местные жители Расиф Габибов (1992 г.р.) и Самир Дадашев (1988 г.р.). Раненые были сразу же госпитализированы, однако несмотря на усилия врачей через четыре года Расиф Габибов скончался.

По подозрению в совершении преступления были задержаны Рамиль и Ахад Исмаиловы. Причиной конфликта стала нецензурная брань. Погибший Расиф Габибов был спортсменом.