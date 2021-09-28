Пхеньян впервые испытал гиперзвуковую ракету
В КНДР впервые испытали запуск новой гиперзвуковой ракеты “Хвасон-8”, который в Пхеньяне назвали успешным, сообщает агентство KCNA.
Северокорейский аналитик Анкит Панда охарактеризовал использование ракетной топливной лампы как «важную веху» для оборонной системы страны, подчеркнув, что ракеты нового типа внесут вклад в «стратегическую» обороноспособность КНДР. Местные СМИ называют гиперзвуковые ракеты “одной из 5 основ систем вооружения”.
Отметим, это уже третьи за последний месяц ракетные испытания в Северной Корее.