Евгений Бай, спецкор haqqin.az Вашингтон 14:59

Как же быстро все поменялось на политическом поле Америки. Еще каких-то пару месяцев назад президент Джо Байден, казалось бы, несмотря на отдельные эксцессы, устойчиво стоял на капитанском мостике. А теперь он вдруг стал лидером non grata, в способностях которого руководить страной усомнились и американская публика и наблюдатели за рубежом. Рейтинги с ускорением свободного падения Его рейтинги, может быть, и не самые низкие в истории Америки, но вот темпы их снижения беспрецедентные, такого не было ни у кого из президентов США. И самое парадоксальное, что презренный Дональд Трамп, от воспоминаний о царствовании которого у многих американцев начинаются колики в животе, сейчас по популярности опережает Байдена - у него 48 процентов поддержки, а у Байдена - 46.

Но есть и еще цифры, которые приводят Демократическую партию в ступор. Например, в отдельно взятом штате Айова нынешнего президента поддерживает лишь 31 процент жителей, а 62 выражают ему недоверие и несогласие с его политикой. И еще из последних политических трендов. Вся большая американская пресса, единодушно стоявшая за Байдена во время избирательной кампании и после нее, теперь жестко бичует его, потому что оправдывать бывшего кумира больше нет сил. Что же случилось, почему американские песочные часы столь быстро перевернулись? Как пишет New York Times, против Байдена выступил целый набор факторов: невезучесть, плохие решения и унаследованная (от предыдущего босса - Барака Обамы) слабость. Никто не оспаривает: Джо Байден, по крайней мере в первое полугодие после инаугурации, добился немалых успехов. Его команде удалось резко поднять число вакцинаций в стране, он довольно быстро пробил через не слишком уступчивый Конгресс стимулирующий экономику пакет на 1.9 триллион долларов, вернул свою страну в Парижское соглашение по климату. Кто-то считает, что, возможно, он попытался решить слишком много задач сразу. Может быть. Но задачи не захотели решаться быстро. Ковид разогнулся подобно сжатой до этой пружине и это стало катастрофическим невезением. В Конгрессе после недавних успехов начались сплошные неудачи. Главный из проектов Байдена - провести инфраструктурный пакет на 3.5 триллиона долларов блокируется не только республиканцами, но и частью демократов в палате представителей. Обещанная им реформа полиции также буксует в то время как в стране резко растет преступность.



Неудачи дома сопровождаются провалами извне. Вывод американских войск из Афганистана был поддержан американцами, но то, как он был проведен - совершенно не продуманно, судорожно, что привело к полному хаосу, да еще и к гибели военнослужащих США, было, совершенно очевидно, наихудшим решением из всех возможных. А после Афганистана, который резко обрушил рейтинги Байдена, грянул кризис на южной границе США, массовым проникновением гаитян в штат Техас. Фотографии того, как под пограничным мостом в город Дель Рио скопились полтора десятка тысяч несчастных мигрантов с «острова невезения», в котором каждый день если не понос, то золотуха, обошли весь мир. Но сам по себе их приход не был катастрофой. «В Бангладеш около миллиона беженцев рохинджа, Пакистан принял 1.4 миллиона беженцев из Афганистана, в Иорданию бежало полумиллиона сирийцев. Можно ли называть кризисом, если речь идет о прибытии 10, 20 или 30 тысяч человек в богатейшую страну мира?» — говорит Дэвид Миллибенд, президент Международного комитета спасения. Кризис не на границе, а в головах Речь идет о моральном кризисе Байдена на границах США, полагает столичная Washington Post. Этот кризис выражается в абсолютно непоследовательной, за гранью понимания иммиграционной политике. Еще со времен избирательной кампании и потом, вступив в Белый дом, Байден пытался показать, что он не Дональд Трамп, что нынешняя президентская команда не будет строить стены на границе с Мексикой, не будет жестоко выдворять иммигрантов, как это было при его предшественнике.

Так оно и было. Власти повысили квоту на прием мигрантов в год до 125 тысяч человек, массовые депортации прекратились. Но все это продолжалось до прихода гаитян. В середине сентября в Вашингтоне было принято решение о начале депортации этих нелегальных мигрантов. Но в то время, как 4000 гаитян действительно были депортированы в Порт-о-Пренс, значительная часть оставшихся получила возможность обратиться в иммиграционные органы с запросами о предоставлении им статуса. Первое вызвало гнев демократов в Конгрессе, особенно той части, которая называет себя «прогрессистами» - крикливыми «слугами народа» из числа убежденных леваков. «Посмотрите, Байден ведет себя cовсем как Трамп», - говорят они. Демократическая печать ничего не может возразить на это. Отношение к гаитянам действительно оказалось мерзким. Мало того что на границе тех, кто пытался перебраться в Америку, давили на лошадях бойцы пограничного патруля в характерных техасских сомбреро. Большинство из депортированных на «родину» там не жили многие годы, а то и десятилетия - они пришли к границе Мексики и США из таких стран, как Чили, привлеченные безответственными обещаниями Байдена. А в погрязшем в нищете и бандитизме Гаити их ждал настоящий ад. Депортация также вызвала в США целый сонм подозрений в расизме. «Вы даете преференции беглецам из стран Центральной Америки с более светлой кожей и выгоняете тех, у кого кожа иссиня-черная», - говорят многочисленные адвокаты правозащитных групп. Дело дошло до того, что специальный посланник Байдена на Карибах Дэниэль Фут в знак протеста подал в отставку. Неизвестно, чем руководствовались члены президентской команды, когда они принимали решение о начале депортации. Неужели они не могли предугадать результаты и реакцию общества? По виду, серьезные ответственные люди с умными глазами, в отличие от трамповских бывших министров. Но такое ощущение, что их набрали откуда-то за рубежом - отличников колледжей, не знакомых с американскими реалиями. Тот же вопрос возникает, когда стало известно о продаже США подводных лодок Австралии, чем Вашингтон похоронил многомиллиардный контракт на поставки лодок австралийцам Франции. Как известно, одновременно было сообщено о создании оборонительного пакта в составе США, Великобритании и Австралии, совершенно очевидно, обращенного против Китая.