Призывавших к противоправным действиям вызвали в СГБ

27 сентября в разных городах и районах Азербайджана в ходе мероприятий в память о погибших во Второй Карабахской войне некоторые люди целенаправленно предпринимали действия, пропагандирующие идеологию радикальных религиозных группировок. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СГБ Азербайджана.

Отмечается, что подобные лица выступали с призывами против разных стран, стремясь посеять вражду к ним, религиозно-расовую ненависть к народам, осуществляя при этом предвзятую видеосъемку с мест проведения памятных мероприятий с целью их распространения и тем самым нанося вред интересам общества и государства.

Также в заявлении отмечается, что предпринявшие провокационные акции люди были приглашены в Службу государственной безопасности и предупреждены о том, что их противоправные действия и призывы, направленные на разжигание ненависти и вражды между народами в зависимости от их религиозной, расовой или иной принадлежности, влекут за собой ответственность в установленном законодательством Азербайджанской Республики порядке.

“Сообщаем, что действия, направленные против интересов и безопасности общества и государства, в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики будут пресекаться и впредь” – говорится в заявлении СГБ.