Токаев: Я в постоянном контакте с президентом Алиевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой заявил об особом характере казахско-азербайджанских отношений. Об этом сообщает сайт президента Казахстана.

Токаев отметил, что в последние годы сотрудничество между двумя странами успешно развивается по восходящей линии: «Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы постоянно обмениваемся мнениями о текущей ситуации, о перспективах развития, взаимоотношениях между нашими странами. Мы очень успешно сотрудничаем, начиная с обретения независимости».

Токаев также отметил активизацию межпарламентского диалога между странами: «В последние годы парламентская дипломатия приобретает все большее политическое значение, о чем свидетельствуют итоги состоявшегося на днях заседания ТюркПА. Это заседание было в высшей степени успешным, принят очень содержательный совместный документ».

Сахиба Гафарова, в свою очередь, подчеркнула, что Азербайджан и Казахстан имеют общие корни, культуру и схожие традиции, в то же время являясь стратегическими партнерами.