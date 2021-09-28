Прокуратура заинтересовалась врачами Акстафы

В связи с информацией о незаконной выдаче COVID-паспортов в Акстафинской центральной районной больнице прокуратурой района проведены следственные мероприятия.

Как сообщили в районной прокуратуре, в ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в выдаче должностными лицами указанной больницы поддельных COVID-паспортов без проведения вакцинации. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

В настоящее время следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к совершению этого преступления, продолжаются.