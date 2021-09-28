Арестованный азербайджанский судья передал 250 тысяч долларов «какому-то замминистра»
В Баку прошло заседание суда по делу бывшего судьи Бакинского апелляционного суда и Сураханского районного суда Лятифа Набиева. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, выступивший на суде гособвинитель попросил приговорить Лятифа Набиева к 9 годам тюрьмы.
Стоит отметить, что бывший судья обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Проходящие потерпевшими по делу двое граждан заявили, что нанесенный им ущерб не был компенсирован и поэтому требуют для Набиева самого строгого наказания.
Сам Лятиф Набиев признался, что действительно взял у потерпевшего Азада Ибрагимова 250 тысяч долларов, но передал их какому-то замминистру. Примечательно, что Азад Ибрагимов приходится родственником Лятифу Набиеву и дал ему деньги в надежде приобрести участок земли.
Между тем Лятиф Набиев был лишен статуса судьи еще в 2008 году.
Вторым потерпевшим по делу признан Рустам Абдуллаев. Он передал бывшему судье 59 700 долларов, поверив обещаниям, что будет получать постоянную прибыль с различных проектов.
Очередное заседание суда состоится 6 октября.