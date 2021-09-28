Арестованный азербайджанский судья передал 250 тысяч долларов «какому-то замминистра»

В Баку прошло заседание суда по делу бывшего судьи Бакинского апелляционного суда и Сураханского районного суда Лятифа Набиева. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, выступивший на суде гособвинитель попросил приговорить Лятифа Набиева к 9 годам тюрьмы.

Стоит отметить, что бывший судья обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Проходящие потерпевшими по делу двое граждан заявили, что нанесенный им ущерб не был компенсирован и поэтому требуют для Набиева самого строгого наказания.