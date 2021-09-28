Эрдоган: Мир в Сирии зависит от отношений Турции и России

«Укрепление российско-турецких отношений принесет большую пользу. Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений», – уверен Эрдоган, передает ТАСС.

Мир на Ближнем Востоке зависит от взаимоотношений России и Турции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

Эрдоган также привлек внимание к успешной реализации совместных экономических проектов и взаимодействию двух стран в международной плоскости. По его словам, совместные шаги Анкары и Москвы представляют большую значимость и для Сирии. «Мир в Сирии зависит от турецко-российских связей», - подчеркнул президент Турции, сообщает Anadolu.

Президент Турции рассказал, что в ходе его недавнего визита в Нью-Йорк на ГА ООН перед турецкой стороной был поднят ряд вопросов: «Мы дали оппонентам необходимые ответы - довели до их сведения, что не собираемся отступать от принятых решений».

Президент Турции поблагодарил Россию за вклад в борьбу с лесными пожарами.