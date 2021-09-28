Назарбаев предлагает новую региональную безопасность

Cложившаяся в Афганистане ситуация требует создания новых механизмов безопасности в регионе Центральной Азии, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает ТАСС.

“Ситуация в Афганистане стала катализатором процесса глубоких изменений на пространстве Центральной Евразии, сформировав комплекс текущих и долгосрочных рисков и угроз. В связи с этим требуется укрепление действующих и создание новых механизмов региональной безопасности” – подчеркнул Назарбаев.

Также первый президент Казахстана обратил внимание на необходимость обеспечить полную готовность к противодействию проявлениям экстремизма и терроризма.