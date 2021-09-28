Пакистан будет перевозить грузы в Европу через Азербайджан

Пакистан намерен перевозить грузы в Европу через территорию Азербайджана, заявил во время встречи в Азербайджанской международной ассоциации автоперевозчиков (ABADA) посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

По словам дипломата, пакистанская логистическая компания National Logistics Cell начала осуществлять грузоперевозки в Азербайджан и Турцию автомобильным транспортом.

Хайе отметил, что у пакистанской национальной логистической компании есть разрешение на региональные транспортные операции, предоставленное Пакистанским уполномоченным комитетом Международного транспортного союза в рамках Международной транспортной конвенции (TIR).