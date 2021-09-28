Немецкий посол в Баку вынул голову из песка… и неожиданно заметил Охчучай
Вот уже на протяжении года азербайджанские СМИ, в первую очередь haqqin.az, пытаются обратить внимание мировой общественности на проблему загрязнения действующей в Армении немецкой компанией CRONIMET реки Охчучай. Однако до сих пор политики и экологи в Германии весьма скупо высказывались об этой проблеме. Посольство же Германии в Баку занимало страусиную позицию, не замечая взбудораженное этим фактом общественное мнение в Азербайджане.
Наконец посол Германии в Азербайджане Вольфганг Манинг вынул голову из песка и заметил экологическую катастрофу, учиненную армяно-германским бизнес-корпоративным сообществом.
Оказывается, Германия несколько лет назад предложила Армении построить очистные сооружения для сточных вод, чтобы остановить загрязнение реки Араз, однако это предложение до сих пор не было реализовано.
С этим громким заявлением месяцы спустя после обнародования ужасающей экологической ситуации в интервью Report выступил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Манинг.
"До сих пор этот вопрос не решился, и все сточные воды Еревана продолжают загрязнять реку Араз", - заявил посол.
Дипломат также отметил, что все стороны заинтересованы в защите окружающей среды. Манинг подчеркнул, что Германия хочет объединить гражданские общества Азербайджана и Армении в рамках специальной платформы для обмена информацией и привлечения экспертов обеих стран в этой области.
По его словам, он планирует провести встречу с представителем Программы ООН по окружающей среде в Баку, чтобы узнать, готовы ли ее специалисты они присоединиться к такой платформе.
“Мы обсудили проблему загрязнения с Федеральным министерством иностранных дел Германии и Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности и видим сотрудничество между активистами и учреждениями, которые работают вместе, чтобы остановить дальнейшее загрязнение рек”, - сказал посол.