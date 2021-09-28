Немецкий посол в Баку вынул голову из песка… и неожиданно заметил Охчучай

Вот уже на протяжении года азербайджанские СМИ, в первую очередь haqqin.az, пытаются обратить внимание мировой общественности на проблему загрязнения действующей в Армении немецкой компанией CRONIMET реки Охчучай. Однако до сих пор политики и экологи в Германии весьма скупо высказывались об этой проблеме. Посольство же Германии в Баку занимало страусиную позицию, не замечая взбудораженное этим фактом общественное мнение в Азербайджане.

Наконец посол Германии в Азербайджане Вольфганг Манинг вынул голову из песка и заметил экологическую катастрофу, учиненную армяно-германским бизнес-корпоративным сообществом.

Оказывается, Германия несколько лет назад предложила Армении построить очистные сооружения для сточных вод, чтобы остановить загрязнение реки Араз, однако это предложение до сих пор не было реализовано.