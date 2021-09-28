Немецкий посол в Баку вынул голову из песка… и неожиданно заметил Охчучай

Вот уже на протяжении года азербайджанские СМИ, в первую очередь haqqin.az, пытаются обратить внимание мировой общественности на проблему загрязнения действующей в Армении немецкой компанией CRONIMET реки Охчучай. Однако до сих пор политики и экологи в Германии весьма скупо высказывались об этой проблеме. Посольство же Германии в Баку занимало страусиную позицию, не замечая взбудораженное этим фактом общественное мнение в Азербайджане.

Наконец посол Германии в Азербайджане Вольфганг Манинг вынул голову из песка и заметил экологическую катастрофу, учиненную армяно-германским бизнес-корпоративным сообществом.

Оказывается, Германия несколько лет назад предложила Армении построить очистные сооружения для сточных вод, чтобы остановить загрязнение реки Араз, однако это предложение до сих пор не было реализовано.

Вольфганг Манинг - больше не страус

С этим громким заявлением месяцы спустя после обнародования ужасающей экологической ситуации в интервью Report выступил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Манинг.

"До сих пор этот вопрос не решился, и все сточные воды Еревана продолжают загрязнять реку Араз", - заявил посол.

Дипломат также отметил, что все стороны заинтересованы в защите окружающей среды. Манинг подчеркнул, что Германия хочет объединить гражданские общества Азербайджана и Армении в рамках специальной платформы для обмена информацией и привлечения экспертов обеих стран в этой области.

По его словам, он планирует провести встречу с представителем Программы ООН по окружающей среде в Баку, чтобы узнать, готовы ли ее специалисты они присоединиться к такой платформе.

“Мы обсудили проблему загрязнения с Федеральным министерством иностранных дел Германии и Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности и видим  сотрудничество между активистами и учреждениями, которые работают вместе, чтобы остановить дальнейшее загрязнение рек”, - сказал посол.