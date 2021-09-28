По данным издания, Тоноян уже задержан, более того, вскоре будет представлено ходатайство о его аресте.

Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян задержан. Об этом сообщила армянская газета "Грапарак".

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В квартире экс-министра обороны Армении Давида Тонояна идут обыски. Армянское издание "Грапарак" со ссылкой на свои источники пишет, что Тонояна, вероятно, задержат и предъявят обвинение.

Согласно сообщению газеты, обыски идут и у бывшего начальника управления авиации Аветика Мурадяна, замглавы Генштаба Степана Галстяна, которого уже пригласили в Службу нацбезопасностти.

Источники издания сообщают, что затем "навестят" бывшего генсека, экс-начальник Главного штаба Вооружённых сил Армении Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна. Предположительно, связано это с уголовным делом по поставкам оружия, которое расследует СНБ.