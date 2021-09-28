Баку и Анкара обсуждают совместное сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
Делегация во главе с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли находится с официальным визитом в Турции. В рамках визита делегация встретилась с министром сельского хозяйства и лесничества Турции.
Как сообщили haqqin.az в агентстве, в ходе встречи с целью дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в области продовольственной безопасности состоялся обмен мнениями по совершенствованию нормативно-правовой базы, ускорению процесса подписания сторонами договора о сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции в области ветеринарии и договора о сотрудничестве в области охраны и карантина растений.
Коснувшись вопросов более эффективной организации работ в Азербайджане в области обеспечения здоровья животных и ветеринарного контроля, а также налаживания системы идентификации животных, Тахмазли подчеркнул, что совместное сотрудничество в области продовольственной безопасности, здоровья животных и растений и впредь будет расширяться.
Министр сельского хозяйства и лесничества Турции Бекир Пакдемирли отметил, что с целью расширения торговых связей между Азербайджаном и Турцией в сфере пищевой и сельскохозяйственной продукции между соответствующими структурами двух стран налажено эффективное сотрудничество.
Стороны обсудили соответствие электронных систем для ускорения процессов контроля импорта и экспорта пищевых продуктов и признание электронных сертификатов, а также изучение опыта Турции в области отслеживания пищевых продуктов. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области создания свободной от болезней животных зоны в районах, освобожденных из-под оккупации, а также рассмотрены возможности экспорта в Турцию живых животных и животных продуктов, применяя процедуры особого карантина до создания свободной от болезней зоны.
В рамках встречи были подписаны Соглашение между правительствами Азербайджана и Турции о сотрудничестве в области продовольственной безопасности, Декларация намерения о сотрудничестве между Азербайджанским агентством продовольственной безопасности и Министерством сельского хозяйства и лесничества Турции о сотрудничестве в области продовольственной безопасности, а также Совместный план по сотрудничеству в области продовольственной безопасности и ряд других меморандумов и соглашений.