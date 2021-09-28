Баку и Анкара обсуждают совместное сотрудничество в сфере продовольственной безопасности

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Делегация во главе с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли находится с официальным визитом в Турции. В рамках визита делегация встретилась с министром сельского хозяйства и лесничества Турции. Как сообщили haqqin.az в агентстве, в ходе встречи с целью дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в области продовольственной безопасности состоялся обмен мнениями по совершенствованию нормативно-правовой базы, ускорению процесса подписания сторонами договора о сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции в области ветеринарии и договора о сотрудничестве в области охраны и карантина растений.

Коснувшись вопросов более эффективной организации работ в Азербайджане в области обеспечения здоровья животных и ветеринарного контроля, а также налаживания системы идентификации животных, Тахмазли подчеркнул, что совместное сотрудничество в области продовольственной безопасности, здоровья животных и растений и впредь будет расширяться. Министр сельского хозяйства и лесничества Турции Бекир Пакдемирли отметил, что с целью расширения торговых связей между Азербайджаном и Турцией в сфере пищевой и сельскохозяйственной продукции между соответствующими структурами двух стран налажено эффективное сотрудничество.