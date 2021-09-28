“Все отвергнутые Минобороны Армении в 2011 году контракты по импорту неисправных боеприпасов были закуплены нынешними властями (правительством Пашиняна – haqqin.az) в 2018 году, и именно нынешняя власть несет ответственность за коррупционные риски”, - заявил армянскому изданию 24 news.am бывший министр обороны Армении, депутат парламента Сейран Оганян.

«В 2011 году соответствующая компания поставила Вооруженным силам авиационные боеприпасы. Вооруженные силы приняли 30 % поставленных боеприпасов, которые были пригодны. Остальные 70 процентов не приобрели, поскольку боеприпасы были неисправными и непригодными. По просьбе поставщика мы оставили эти боеприпасы на хранения в складах ракетно-артиллерийского вооружения с условием, что эта организация получит разрешение для отправки этих боеприпасов в другую страну», - сказал Сейран Оганян.

Оганян утверждает, что неисправные ракеты уже при новой власти в 2018 году были приобретены по двойной цене.

Несколько дней назад Служба национальной безопасности Армении распространила сообщение, в котором отмечается, что занимающий должность начальника управления авиации ВС страны поставил армянской армии просроченные ракеты, часть из которых была непригодна для стрельбы.