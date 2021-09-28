Эльдар Намазов, Мехман Алиев и представители правительства на встрече с армянами в Тбилиси Прения под эгидой ЕС
В Тбилиси пройдут первые после войны контакты между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении.
Как сообщил haqqin.az глава информагентства «Туран» Мехман Алиев, круглый стол на тему «Как мир и доверие могут способствовать миру на Южном Кавказе» пройдет при посредничестве Евросоюза.
С азербайджанской стороны в мероприятии участвуют глава информагентства «Туран» Мехман Алиев, директор Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов и представители правительства.
Имена участников с армянской стороны пока неизвестны. Причем, по словам Мехмана Алиева, семинар будет состоять из двух частей. В первой части семинара ожидаются двусторонние контакты представителей Азербайджана и Армении, а во второй части к ним присоединятся представители Грузии.
Примечательно, что информация о проведении семинара с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении отсутствует как в грузинских, так и армянских СМИ.
Haqqin.az еще вернется к этой теме в ближайшие часы.