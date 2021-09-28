В Тбилиси пройдут первые после войны контакты между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении.

Как сообщил haqqin.az глава информагентства «Туран» Мехман Алиев, круглый стол на тему «Как мир и доверие могут способствовать миру на Южном Кавказе» пройдет при посредничестве Евросоюза.

С азербайджанской стороны в мероприятии участвуют глава информагентства «Туран» Мехман Алиев, директор Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов и представители правительства.

Имена участников с армянской стороны пока неизвестны. Причем, по словам Мехмана Алиева, семинар будет состоять из двух частей. В первой части семинара ожидаются двусторонние контакты представителей Азербайджана и Армении, а во второй части к ним присоединятся представители Грузии.

Примечательно, что информация о проведении семинара с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении отсутствует как в грузинских, так и армянских СМИ.

Haqqin.az еще вернется к этой теме в ближайшие часы.