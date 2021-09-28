В Азербайджане планируется внедрить новую модель опеки над детьми

В Азербайджане планируется применить новую модель «Опекунская семья», которая является одним из широко распространенных в мире образцов системы заботы о детях и позволяет передавать детей, находящихся под опекой государства, семьям, где они будут жить в домашних условиях. С этой целью ведутся институциональные работы. Одно из направлений сотрудничества с Детским фондом ООН (UNICEF) охватывает именно эту сферу. В пресс-службе Минтруда haqqin.az сказали, что об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе встречи с новым руководителем Азербайджанского представительства UNICEF Алексом Хайкенсом.

Поздравив А.Хайкенса с назначением, министр подчеркнул, что защита детей и их развитие, защита их прав являются важной составной частью социальной политики азербайджанского государства. С.Бабаев отметил, что в Азербайджане проводятся реформы в области социальной защиты, в том числе в развитии системы заботы о детях, где осуществляется активное сотрудничество с UNICEF.

Министр подчеркнул значимость подписанного в мае этого года «Плана периодической деятельности по социальной защите и защите детей на 2021-2022 годы». Согласно данному документу, совместно с UNICEF реализуется пилотный проект «Модель интегрированных социальных услуг».