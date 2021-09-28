ЕС может отменить "безвиз" для Украины и Грузии

В ряде стран Евросоюза, включая Францию, Германию, Италию, запустили дискуссию на уровне союза о механизме приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии, Молдавии, а также жителей балканских стран в случае массовых нарушений миграционного законодательства, пишет EUobserver.

Согласно данным издания в ЕС, циркулирует документ, в котором говорится о такой необходимости по причине всплеска необоснованных запросов убежища и нарушений миграционных правил.

“Рост незаконного пребывания на территории союза и необоснованных запросов убежища требует восстановления визового режима с данными государствами” – говорится в документе.

В частности, по данным EUobserver, Чехия жалуется, что прибывшие в ЕС в рамках безвизового режима граждане третьих стран сегодня составляют почти 48% из тех, кто подает запросы на получение права на убежище в стране.

В Германии тем временем по данным издания фиксируют рост на 51% запросов убежища со стороны въехавших по "безвизу" граждан Грузии. Молдавия по этому показателю показала скачок в 429% с августа 2019 года. Аналогичный рост отмечается и по другим странам, к которым в Евросоюзе предъявляют претензии. Жалуются на рост незаконного проживания и необоснованных запросов на убежище со стороны обладателей "безвиза" и другие европейские страны, включая Францию, Италию и Бельгию.