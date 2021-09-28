Ректор БГУ обратился к родителям студентов

Ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев обратился к родителям студентов с просьбой не сопровождать своих детей в университет.

"Как известно, в настоящее время в Бакинском государственном университете обучаются около 22 тысяч студентов. В этом году на первый курс университета приняты 5 000 студентов. В связи с пандемией в текущем учебном году обучение в образовательном учреждении организовано посменно. Ежедневно в обе смены в БГУ приходят тысячи студентов. Поскольку сегодня был первый учебный день, студентов сопровождали родственники, родители, некоторые из них ждали их до окончания занятий, что привело к скоплению людей перед университетом. Это в свою очередь создало проблемы в организации обучения в традиционном порядке.

Просим родителей и близких студентов не сопровождать своих детей до ворот университета", - говорится в обращении ректора Бабаева.