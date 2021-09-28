Половина азербайджанцев умирает от сердечно-сосудистых заболеваний

В Азербайджане более половины смертей происходят в результате сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в ходе прямой трансляции на странице Минздрава в соцсети İnstagram заявил кардиолог и аритмолог Фарид Алиев.

По его словам, сердечно-сосудистые заболевания сохранят лидерство по количеству летальных исходов вплоть до 2050 года. Фарид Алиев отметил, что одним из основных факторов врожденных пороков сердца являются кровнородственные браки.

Специалист добавил, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны привиться от коронавируса, т.к. попадают в группу риска.

Эксперт отмечает, что в последнее время увеличилось число людей, которые без врачебного контроля принимают витамины D и B.

«Переизбыток витамина B в будущем может привести к онкологическим заболеваниям. Если действительно наблюдается нехватка витамина, то его нужно компенсировать. Но нельзя забывать, что чрезмерное употребление вредит здоровью», - сказал он.