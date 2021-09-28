В Швеции сняли почти все коронавирусные ограничения

Швеция отменяет почти все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, сообщил шведский телеканал SVT.

В числе прочего отменяются ограничения на количество участников общественных и частных мероприятий, прекращает действовать рекомендация работать удаленно. При этом тем, у кого есть симптомы ковида, рекомендуется оставаться дома и тестироваться. Людям, не прошедшим полную вакцинацию, советуют соблюдать дистанцию и избегать многолюдных мероприятий.

По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, 83,6% жителей страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 76,5% привиты полностью. Всего в Швеции с начала пандемии было выявлено 1 151 173 случая коронавируса, от последствий заражения умерли 14 850 человек.

25 сентября большинство антикоронавирусных ограничений отменила и Норвегия. А власти Дании отменили все коронавирусные ограничения с 10 сентября.