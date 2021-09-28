В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления по делам МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления министерства Салима Ализаде. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на очередном заседании были заслушаны показания свидетеля Чингиза Абышова, на имя которого были открыты компании, через которые обналичивались деньги.

В своих показаниях Чингиз Абышов заявил, что был знаком с работавшим в «Амрахбанке» Ровшаном Мамедовым и по его предложению открыл на свое имя компании-однодневки.

«За эти услуги я каждый месяц получал 300 манатов. Когда нужно было обналичить деньги, я ходил в этот банк и подписывал необходимые документы. Обналичив определенную сумму, передавал ее человеку по имени Асиф. Где он работал, не знаю, но наше сотрудничество продолжалось два года», - сообщил свидетель.

Примечательно, что в своих показаниях следствию Чингиз Абышов утверждал, что Асиф затем передавал обналиченные деньги Салиму Ализаде. На суде свидетель подтвердил свои слова, но заявил, что с Салимом Ализаде не знаком, знал его только понаслышке.

Другой свидетель, Турал Нифталиев, заявил, что был знаком с Чингизом Абышовым и именно по его предложению участвовал в операциях по обналичиванию денег. На его имя в общей сложности поступило 19 тысяч манатов, за обналичивание которых ему заплатили всего пять манатов.

Свидетель Гюнель Исаева работала бухгалтером в банке и познакомилась с Салимом Ализаде через Ровшана Мамедова. Она также открыла на свое имя компанию, на счета которой поступило 135 тысяч манатов.

«Я обналичила эти деньги и передала Салиму Ализаде. За это он при каждом обналичивании платил мне 150-200 манатов», - сказала свидетель.

Такие же показания дала и другой свидетель - Светлана Гюльмамедова. Она заявила, что в общей сложности обналичила 75 тысяч манатов, с которых ей заплатили лишь один процент.

Очередное заседание суда назначено на 5 октября.

Напомним, что, согласно обвинению, Фархад Моллазаде, будучи в сговоре с Салимом Ализаде, присвоил 2,54 миллиона манатов, заказывая через различные фирмы подарки, сувениры и канцелярские принадлежности для МИД. Присвоение средств осуществлялось путем вмешательства в тендеры и объявления победителями нужных им фирм.