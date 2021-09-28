Путин предложил Эрдогану укол “Спутника”. Эрдоган предпочел Pfizer

Президент России Владимир Путин посоветовал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским "Спутником". Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент с этой вакциной, которой привился весной. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по его словам, несмотря на то, что провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на ковид, сам глава государства не заболел. "Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, - "Спутником", - посоветовал Путин Эрдогану.

"Я уже это сделал - Pfizer-BioNTech. Третью дозу", - развел руками Эрдоган. "Тогда в следующий раз", - подмигнул ему Путин.

Президент поблагодарил своего собеседника за визит. "Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно", - сказал Путин, пожав руку Эрдогану. "Будем в контакте", - попрощался он с президентом Турции.